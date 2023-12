Ventiquattresimo trionfo per l'azzurra, che eguaglia Gustav Thoeni

Federica Brignone vince il SuperG di Val d’Isere firmando la 24ma vittoria in Coppa del Mondo. L’azzurra ha preceduto di 44 centesimi la norvegese Vickoff Lie, terza a 59 centesimi Sofia Goggia, scesa in non perfette condizioni fisiche a causa di una sindrome influenzale. Doppietta azzurra dunque sfiorata ma la gara certifica la qualità delle due azzurre più vincenti del circus. Fuori Marta Bassino, così come la statunitense Mikaela Shiffrin e la svizzera Lara Gut-Behrami. Brignone, con la 24ma vittoria in carriera in Coppa del Mondo, ha raggiunto Gustav Thoeni nella classifica degli azzurri più vincenti.

