Competizioni in programma in Francia, Serbia, Canada e Giappone

Sei specialità impegnate e 72 azzurri in pedana nel lungo e intensissimo weekend di Coppa del Mondo di Scherma che da giovedì 7 a domenica 10 dicembre si dipanerà in quattro sedi e tre Continenti. C’è di tutto e di più nel fine settimana internazionale della Scherma che vedrà la sciabola maschile e femminile affrontare il Grand Prix FIE di Orleans (Francia), dove sono in programma soltanto competizioni Individuali a punteggio raddoppiato, la spada maschile e femminile di scena a Vancouver (Canada) per gare sia Individuali che a Squadre, mentre il fioretto si “sdoppierà” tra Tokoname (Giappone) per gli uomini e Novi Sad (Serbia) per le donne, in entrambi i casi tanto con prove Individuali quanto a Squadre.

Un calendario fittissimo di assalti, a cui la Scherma italiana, guidata dai Commissari tecnici Nicola Zanotti per la sciabola, Dario Chiadò per la spada e Stefano Cerioni per il fioretto, arriva con grandi motivazioni e aspettative, decisa a imprimere un’ulteriore accelerazione sulla strada della Qualifica Olimpica ai Giochi di Parigi 2024. La storica tappa di Orleans, dove gli azzurri del CT Nicola Zanotti stanno svolgendo in questi giorni un allenamento di rifinitura, rappresenterà il primo Grand Prix – solo gara Individuale – della stagione per la sciabola, al via giovedì 7 con le fasi preliminari della competizione maschile. Questi i 12 sciabolatori italiani in gara: Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Riccardo Nuccio, Mattia Rea, Giovanni Repetti, Luigi Samele e Pietro Torre.

Altrettante le azzurre iscritte alla prova femminile che prenderà il via da venerdì 8 con i gironi di qualificazione: Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Rosella Gregorio, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica, Irene Vecchi e Mariella Viale.A guidare l’Italia della sciabola in Francia ci saranno il CT Nicola Zanotti e i maestri Andrea Aquili, Leonardo Caserta, Tommaso Dentico e Cristiano Imparato; con loro anche i fisioterapisti Benedetto Coraci e Marco Sciunnacche. Ad Orleans la giornata clou del primo GP FIE stagionale sarà sabato 9 dicembre, nella sempre suggestiva location dello Zenith, con inizio delle fasi finali alle ore 18.30.

