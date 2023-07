È stata progettata dal designer transalpino Mathieu Lehanneur

A un anno dai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è stata svelata la torcia che verrà utilizzata per portare la fiamma olimpica in giro per la Francia. L’elegante cilindro, di acciaio riciclato e color argento, è stato progettato dal designer transalpino Mathieu Lehanneur e presentato martedì 25 luglio durante una settimana ricca di attività che segna il conto alla rovescia alle prossime Olimpiadi. Gli organizzatori hanno dichiarato che sono state prodotte 2mila torce: quantità cinque volte inferiore rispetto alla precedente edizione. Ognuna pesa 1,5 kg ed è alta 70 cm. Una volta accesa a Olimpia, in Grecia, la fiamma sarà trasportata fino a Marsiglia da dove partirà l’8 maggio 2024.

