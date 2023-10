Questo weekend i due slalom iganti d'apertura sulla pista del Rettenbach

Torna la coppa del mondo di sci alpino, che riparte da Soelden. Questo weekend, infatti, si terranno, sulla pista del Rettenbach, i due slalom giganti che, come di consueto, aprono la stagione del circo bianco.

A scattare per prime dal cancelletto di partenza saranno, sabato, le donne. Le azzurre si presentano all’appuntamento austriaco con le punte di diamante della squadra, tutte con ambizioni d’alta classifica in coppa del mondo. Saranno al via, infatti, Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia (vincitrice lo scorso anno della coppa di discesa) ed Elena Curtoni. Oltre alle 4 big azzurre sono iscritte alla gara anche Roberta Melesi, Elisa Platino e Asja Zenere. Lo scorso anno il gigante era stato cancellato a causa della pioggia.

L’obiettivo delle azzurre è riscrivere la storia recente della pista visto che l’ultima volta, nel 2021, Bassino, Brignone e Curtoni non avevano concluso la gara mentre la Goggia si era classificata al sedicesimo posto. Ogni discorso relativo alla classifica generale, invece, non può prescindere da Mikaela Shiffrin. La statunitense, che è alla ricerca della sesta coppa di cristallo, vuole continuare a scrivere la storia dello sci dopo aver battuto il record di vittorie di Ingemar Stenmark.

Domenica sarà invece il turno degli uomini. Sono 8 gli azzurri iscritti alla gara di Soelden: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer e Hannes Zingerle. Per De Aliprandini e compagni il sogno è cercare una vittoria che sul Rettenbach non è mai arrivata. A Soelden, infatti, la squadra azzurra ha collezionato nella storia solo due podi con Massimiliano Blardone secondo nel 2004 e Manfred Moelgg secondo nel 2012.

Capitolo classifica generale. Il favorito è il campione in carica Marco Odermatt, i principali avversari dovrebbero essere i norvegesi Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen. Per quanto riguarda le gare che si svolgeranno in Italia si scenderà a Cervinia (18 e 19 novembre), Val Gardena (15 e 16 dicembre), Alta Badia (17 e 18 dicembre), Madonna di Campiglio (22 dicembre), Bormio (28 dicembre), Cortina d’Ampezzo (26, 27 e 28 gennaio), Plan de Corones e Val di Fassa (24 febbraio). Complessivamente il programma della stagione maschile prevede 45 gare: 13 slalom, 11 slalom giganti, 8 super-G e 13 discese libere. Saranno 45 anche le tappe totali delle donne: 13 slalom, 11 slalom giganti, 8 super-G e 13 discese.

