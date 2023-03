La bergamasca fa sua la nuova Sfera di Cristallo per la quarta volta, la terza consecutiva, nella sua carriera

Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di discesa per la quarta volta, la terza consecutiva, nella sua carriera. Gli altri trionfi dell’azzurra sono maturati nel 2018, 2021 e 2022. La bergamasca fa sua la nuova Sfera di Cristallo potendo contare prima della discesa norvegese di Kvitfjell, sui 179 punti di vantaggio sulla seconda, la slovena Ilka Stuhec. L’azzurra è attualmente seconda (dietro la norvegese Kajsa Lie) nella libera precedendo la Stuhec, quarta. Con quattro successi, Goggia eguaglia nella classifica di tutti i tempi la svizzera Michela Figini e la tedesca Katja Seizinger. Davanti a lei solo le austriache Renate Goetschl (5) e Annemarie Moser-Proell (7) e l’americana Lindsey Vonn (8).

Goggia: “Obiettivo raggiunto, costante nel rendimento”

“Già nel primo pezzo di tracciato ho sbagliato ma l’obiettivo è raggiunto. Sono 4 coppe, di cui tre consecutive. Nonostante la mia discontinuità sono costante nel rendimento“. Così la discesista azzurra Sofia Goggia, a Raisport, dopo la conquista della coppa di specialità, la quarta della sua carriera.

“In questa disciplina ho disputato 8 gare con cinque vittorie, due secondi posti e una caduta. E’ stata una stagione dominata, nonostante abbia toppato i mondiali, ho vinto con un vantaggio cospicuo, e bene così” le parole della sciatrice bergamasca. “Sono serena e tranquilla, mi è piaciuta tantissimo questa discesa, mi dispiace solo per le condizioni non paritarie per tutte. A chi dedico la mia quarta coppa? Ci devo pensare”, ha aggiunto.

