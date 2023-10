Vasseur: "Risultato merito di tutto il team Ferrari"

Charles Leclerc ha conquistato la pole del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Il monegasco al volante della Ferrari ha chiuso le qualifiche sul circuito di Austin con il miglior tempo in 1:34.723, precedendo la McLaren di Lando Norris. In seconda fila, la Mercedes di Lewis Hamilton e l’altra Rossa, guidata da Carlos Sainz. Quinta piazza per George Russell (Mercedes) davanti alla Red Bull del campione del mondo Max Verstappen, che aveva realizzato un tempo da pole, poi cancellato per track limits.

Leclerc soddisfatto: “Ferrari ha fatto ottimo lavoro di squadra”

“Nei weekend con la Sprint è fondamentale azzeccare tutto fin dalla prima sessione di prove libere. Come squadra abbiamo fatto un ottimo lavoro di preparazione e così mi sono sentito a mio agio fin dal primo momento e anche durante tutte le fasi della qualifica”, ha commentato Leclerc. Per il pilota monegasco si tratta della ventunesima pole della carriera, la numero 247 per la Ferrari che potrà contare anche su Carlos Sainz in seconda fila, quarto, ma a meno di un decimo dalla prima fila. “Il mio giro in Q3 è stato molto buono e sono particolarmente contento perché amo guidare qui, l’atmosfera e la città sono stupende. Domani rifacciamo tutto da capo, visto che c’è la giornata dedicata alla Sprint, ma intanto ci godiamo questa pole position in vista di domenica”, ha aggiunto il campione della Ferrari.

Vasseur: “Pole di Leclerc merito di tutto il team Ferrari”

“La pole position di oggi è un ottimo risultato per il quale il merito va a tutto il team. Sappiamo che il weekend è ancora lungo e ricco di insidie e che il difficile arriverà domenica, ma da questa giornata usciamo con entrambi i piloti in condizione di poter conquistare un buon risultato nel Gran Premio. Sono molto contento per Charles, si merita questa pole position che gli permette di iniziare il weekend nel miglior modo possibile. Ora vogliamo confermarci anche domani nella Sprint”. Così Frédéric Vasseur commenta la pole position di Charles Leclerc nel Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin.

“Fin qui la nostra performance è stata all’altezza delle nostre aspettative, siamo stati competitivi in tutto il giro anche se è troppo presto per avere un quadro chiaro in vista della gara. Abbiamo visto fin da oggi come tutto si sia giocato sul filo dei millesimi, quindi sarà fondamentale continuare così e curare l’esecuzione di ogni fase del weekend nei minimi dettagli”, ha aggiunto il team principal di Maranello.

