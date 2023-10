E sul match con il Milan di domani: "Vlahovic recuperato, Chiesa da valutare"

“Su Fagioli è stato detto tutto, il club si è pronunciato e io sono d’accordo. Sono vicino umanamente anche agli altri ragazzi, ora Nicolò inizierà un percorso che lo riporterà in campo a fine maggio e ad impegnarsi nel sociale”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus Max Allegri alla vigilia della partita contro il Milan in campionato. “Tutte le vicissitudini emerse in questo ultimo anno sono state una opportunità di crescita, a cui abbiamo sempre dovuto cercare delle soluzioni”, aggiunge. “I pericoli ci sono sempre, perchè nel calcio conta poi vincere le partite. Noi dobbiamo restare sereni e concentrati, perchè le vicissitudini che ci sono vanno affrontate come nella vita”, dice Allegri. Ancora a proposito di Fagioli, Allegri dice: “Con Nicolò ho parlato, sa bene che è un momento non facile ma la società e lo staff sono con lui e lo aspettiamo. Ora dovrà lavorare sul campo e impegnarsi fuori in questi mesi, per poi ricominciare una carriera che è solo all’inizio. Lo aspettiamo a braccia aperte e va sostenuto”. Allegri commenta poi anche la positività al doping del Papu Gomez, per altro quando era al Siviglia e ha affrontato la Juve in Europa League. “Ha preso due anni, ci sono gli organi competenti che decidono. Non dobbiamo pensare al passato e a quello che è successo con il Siviglia, ma dobbiamo guardare avanti” conclude Allegri.

Allegri: “Vlahovic recuperato per Milan-Juve, Chiesa da valutare”

“Vlahovic si allena con la squadra da una settimana e sta bene, Chiesa ieri ha fatto un mezzo allenamento e valuteremo se convocarlo, se lui è sereno”, ha detto invece l’allenatore della Juventus in merito alla partita di domani contro il Milan in campionato. “Io spero di averlo a disposizione perchè domani i cambi saranno molto importanti. Vlahovic è importante averlo recuperato, perchè aveva iniziato bene la stagione. Domani potrebbe giocare titolare oppure essere un cambio importante perchè non ha tutti i 90 minuti”, aggiunge. Sempre a proposito dell’attacco, Allegri ricorda che “Milik e Kean stanno bene, sono contento per Moise che è tornato in nazionale e ha fatto bene. Sta crescendo anche come ragazzo ed è la cosa più importante, deciderò dopo l’ultimo allenamento chi far giocare sperando di indovinarla”.

“Sarà una partita bella e stimolante, la prima contro la terza: è sempre Milan-Juventus. Sarà una partita stimolante, è sempre bello giocare a San Siro ma allo stesso tempo molto difficile”, ha sottolineato inoltre Allegri. “La curiosità sarà vedere che partita faremo in uno stadio stracolmo, contro una squadra che è tra le favorite per la vittoria del campionato con Inter e Napoli. Il nostro obiettivo però è cercare di fare più punti possibili ed essere tra le prime quattro a fine maggio”, replica Allegri. “La Juve è una squadra determinata, si respira una buona aria. Domani è una partita meravigliosa che va giocata nelle migliori condizioni fisiche e mentali”.

