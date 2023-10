La società: "Scontata la squalifica, tornerà a competere con la dovuta serenità"

La Juventus “prende atto del comunicato ufficiale della Figc” in merito all’accordo raggiunto sul patteggiamento nel caso scommesse “e conferma il suo pieno appoggio a Nicolò Fagioli nell’affrontare questo percorso, fornendo al ragazzo il necessario supporto nello svolgimento del piano terapeutico indicato e, come espressamente previsto nell’accordo, collaborando con la Federazione anche per individuare i cicli di incontro previsti”. È quanto si legge in un comunicato del club bianconero.

“Siamo fermamente convinti che Nicolò, con l’appoggio della Società, dei compagni di squadra, dei familiari e dei professionisti che lo assistono, affronterà con grande senso di responsabilità il percorso terapeutico e formativo e, una volta scontata la squalifica, potrà tornare a competere con la dovuta serenità”, si legge ancora nella nota.

Comunicato Figc, scatta oggi squalifica Fagioli

Con la pubblicazione del comunicato ufficiale sul sito della Figc, scatta da oggi la squalifica di Nicolò Fagioli per 7 mesi più 5 di prescrizioni alternative. Il centrocampista della Juventus “vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini” ha violato, nel periodo che va dal 2021-2022 dove militava nella Cremonese e nel 2022-2023 nella Juventus, “l’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché in violazione dell’articolo 24, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver effettuato, dalla stagione sportiva 2021/22 e sino al maggio 2023 (stagione sportiva 22/23), scommesse, direttamente o per interposta persona, sia presso soggetti autorizzati che presso soggetti e piattaforme non autorizzati a riceverle, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc (gare di Serie A, Serie B e Lega Pro), di campionati di calcio professionistici stranieri e della Uefa”.

Pertanto in virtù della richiesta di patteggiamento del calciatore e “in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione nei confronti di Fagioli della sanzione di 12.500 euro di ammenda e di 12 mesi di squalifica, di cui 5 mesi commutati nelle seguenti prescrizioni alternative: 1) Partecipazione di Fagioli au un piano terapeutico della durata minima di mesi 6 finalizzato alla cura della ludopatia; 2) partecipazione di Fagioli a un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 10 nel periodo di cinque mesi. Sulla corretta attuazione del piano terapeutico e dell’obbligo di partecipazione ad incontri pubblici vigilerà la procura federale della Figc che, in caso di accertate violazioni da parte di Fagioli adotterà i provvedimenti di propria competenza ai sensi del vigente Codice di giustizia sportiva”.

