Procede spedita la corsa dei Denver Nuggets che a Los Angeles vanno sul 3-0 contro i Lakers nella serie della finale di Western Conference di Nba. Nikola Jokic e Jamal Murray si confermano dominatori assoluti e risultano determinanti per la vittoria finale in gara-3 con il punteggio di 119-108. Per loro rispettivamente 24 e 37 punti. Prima di oggi mai una squadra con LeBron James in campo si era trovata con un passivo di 0-3 in un turno di playoff diverso dalle NBA Finals. Per i Nuggets appare dunque sempre più vicina la loro prima volta alle Finals.

