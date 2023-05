I Denver Nuggets battono ancora i Los Angeles Lakers e allungano nella serie nella finale della Western Conference Nba. I Nuggets si impongono in casa per 108-103 e si portano sul 2-0. Sugli scudi Jamal Murray con una doppia doppia da 37 punti e 10 rimbalzi e Nikola Jokic con una tripla doppia da 23 punti, 17 rimbalzi e 12 assist. Nei Lakers, Austin Reaves chiude con 22 punti come LeBron James, che somma anche 9 rimbalzi e 10 assist. Anthony Davis mette a referto una doppia doppia da 18 punti e 14 rimbalzi ma sbaglia la tripla che avrebbe dato il -1 ai Lakers a 40”05 dalla fine. Ora i gialloviola non possono fallire in gara 3 a Los Angeles, in programma nella notte italiana tra sabato e domenica.

