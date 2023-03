Weekend di gare allo Yacht Club del Principato

Esordio monegasco per il Wls (Woman Leading Sailing) Trophy, primo trofeo J/70 dedicato alle veliste organizzato dallo Yacht Club de Monaco, in collaborazione con le Federazioni monegasca e francese di vela, il contributo delle Pink Wave, l”onda rosa’ di questa classe di vela di Monaco e in partnership con FxPro and Xerjoff. Otto team tutti al femminile e provenienti da diversi Paesi europei hanno gareggiato nelle acque del Principato, in un’occasione per promuovere la vela a 360 gradi.

