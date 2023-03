Sul circuito di Portimao, in Portogallo, il campione del mondo con la Ducati ha preceduto Jorge Martin e la Honda di Marc Marquez

Il campione del mondo Pecco Bagnaia, con la sua Ducati, ha vinto la prima gara sprint della storia della MotoGP, novità di quest’anno, che apre il Mondiale sul circuito di Portimao, in Portogallo. Bagnaia ha sorpassato all’ultimo giro Jorge Martin (Ducati), autore di una gara quasi perfetta. Terzo Marc Marquez con la Honda, che partiva in pole ma che in gara ha mostrato di non avere ancora il passo delle Ducati. Brutte notizie per l’altro ducatista, Enea Bastianini, che era in lotta nelle prime posizioni quando è stato ‘investito’ dalla Ducati del team VR46 di Luca Marini, al secondo giro, ed entrambi sono finiti nella sabbia.

Bagnaia: “Pensavo gara sprint più corta ma mi sono divertito”

“Mi sono divertito, era difficile per il vento, che era contrario rispetto ai test. Ma mi sono divertito, me la sono goduta, ho gestito nella prima parte e ho spinto nella seconda parte della gara, cercando di spingere per superare Martin. Pensavo fosse più corta, invece mi è sembrato che durasse tanto”. Lo ha detto Pecco Bagnaia subito dopo aver vinto la gara sprint del Gran Premio di MotoGP del Portogallo, prima gara della stagione.

