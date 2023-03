Sul tracciato di Portimao, in Portogallo, il pilota spagnolo della Honda partirà davanti a tutti nella prima sprint race del Motomondiale

Marc Marquez con la Honda ha conquistato la pole position del Gran Premio di MotoGP del Portogallo, il primo della stagione. Marquez dopo le difficoltà dei giorni scorsi ha sfoderato un giro incredibile chiudendo in 1’37″226, battendo il già stellare 1’37″290 di Pecco Bagnaia, che con la sua Ducati partirà dalla seconda piazza. Dietro di loro Martin (Ducati), Oliveira (Aprilia), Miller (Ducati), Bastianini (Ducati), poi Vinales, settimo con l’Aprilia, Bezzecchi (Ducati), Marini (Ducati), decimo Zarco (Ducati).”Sono molto contento – ha commentato Bagnaia ai microfoni di Sky Sport – la prima qualifica partire in prima fila era l’obiettivo”.

Marquez: “Ho fatto il giocoliere”

“Ho fatto il giocoliere, non è stato il modo più bello di farlo perché devi andare dietro a uno, ma con la Honda so che è l’unico modo di farlo. Non siamo nella nostra posizione reale ma l’importante arriva oggi pomeriggio”. Lo ha detto a Sky Sport Marc Marquez, che ha conquistato la prima pole position della stagione di MotoGP, nel Gran Premio del Portogallo, sfruttando la scia di un altro pilota e riuscendo così a sopravanzare Bagnaia.

