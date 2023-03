La gara valida per le finali della Coppa del Mondo è stata vinta dalla slovena Ilka Stuhec, terza la svizzera Gut-Behrami. Al quarto posto Federica Brignone

Sofia Goggia non è andata oltre il 2° posto nella discesa libera femminile di Soldeu, ad Andorra, valida per le finali della Coppa del Mondo di sci alpino. La vittoria è andata alla slovena Ilka Stuhec con il tempo di 1’30″35, la campionessa bergamasca, già vincitrice della coppa di specialità, è arrivata a 0.51 centesimi dalla vincitrice conquistando comunque il 48esimo podio della sua straordinaria carriera. Terzo posto per la svizzera Lara Gut-Behrami a 0.81, quarta l’altra azzurra Federica Brignone a 0.96.

Per quanto riguarda le altre italiane, 15/a Nicol Delago a 1.54, 18/a Laura Pirovano a 1.85, 23/a Marta Bassino a 3.65 mentre è uscita di pista, per fortuna senza conseguenze, Elena Curtoni. Domani è in programma il SuperG con partenza alle ore 10.00.

Goggia ha confermato il suo eccellente stato di forma che in questa stagione le ha permesso di salire per ben nove volte sul podio in Coppa del Mondo, con uno score di 5 vittorie, 3 secondi e un terzo posto in SuperG. In totale l’Italia femminile è salita così a 25 podi stagionali (8 vittorie, 11 secondi e 6 terzi posti), pareggiando il record risalente alla stagione 2016/17, quando le azzurre conquistarono 5 successi, 9 secondi e 11 terzi posti. La graduatoria finale di discesa ha visto – come già detto -, la vittoria di Goggia a quota 660 punti, davanti a Stuhec con 451 e Curtoni a 308.

