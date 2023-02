L'azzurra con il tempo di 1'28"17 ha preceduto di 11 centesimi la statunitense Mikael Shiffrin, bronzo per l'austriaca Cornelia Huetter

Marta Bassino cinquista in SuperG la medaglia d’oro ai Mondiali di Courchevel. L’azzurra con il tempo di 1’28″17 ha preceduto di 11 centesimi la statunitense Mikael Shiffrin, bronzo per l’austriaca Cornelia Huetter. Ottava Federica Brignone, undicesima Sofia Goggia.

Per la piemontese è il secondo titolo iridato dopo quello conseguito in parallelo ai Mondiali di Cortina di due anni fa. In questa specialità Bassino è la seconda italiana a vincere ai Mondiali. Ci era riuscita solo Isolde Kostner nel 1996 e nel 1997. Inoltre questa è la prima vittoria di sempre per la piemontese in superG tra Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi. Sarà un podio a quattro Sarà un podio a quattro, visto che dietro l’argento della statunitense Mikaela Shiffrin (che ha sfiorato il settimo oro, il secondo in superg dopo Are 2019), al terzo posto a pari merito hanno concluso l’austriaca Cornelia Huetter e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, che hannoo chiuso entrambe a 33 centesimi da Bassino. L’azzurra ha interpretato al meglio il tecnico pendio transalpino, esaltandosi soprattutto sull’ultimo tratto dove ha ultimato il suo capolavoro, costruito anche nella parte centrale della pista. Aveva perso tanto sul piano iniziale, nella zona più congeniale alle velociste, ribaltando nel finale gli esiti della gara come solo la fuoriclasse piemontese ha potuto fare, sciando con leggerezza e linee impossibili da eguagliare.

Bassino: “Felice e meravigliata”

“È stato un patimento, sono veramente contenta e felice. Sono un po’ su di giri, tutto bellissimo. È la mia prima vittoria in SuperG qui e farla ai Mondiali è super. Ho pensato solo di sciare come so, avevo ben in testa il tracciato ma quello che fa la differenza è spingere su tutte le curve”. Così a Raidue l’azzurra Marta Bassino, vincitrice della medaglia d’oro in SuperG ai Mondiali di Courchevel Meribel. Si tratta del secondo oro in carriera dopo quello ottenuto in parallelo due anni fa. “È stato bello vincere in parallelo ma oggi è qualcosa di forte ed incredibile, sono senza parole. Sono contenta di me stessa e un po’ meravigliata di essere riuscita a fare questa gara così bene. È il coronamento del lavoro e della costanza. Sono felicissima”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata