La favorita Shiffrin fuori

Una fantastica Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nella combinata alpina femminile ai Mondiali di sci alpino di Chamonix/Meribel. Sulle nevi francesi la campionessa azzurra ha chiuso dopo la manche di slalom con il tempo totale di 1’57″47, alle sue spalle la svizzera Wendy Holdener staccata di 1”62 vincitrice della medaglia d’argento. Bronzo all’austriaca due austriache Ricarda Haaser a 2”26. Nono posto per l’altra azzurra Elena Curtoni a 4”05, mentre è uscita nella manche di slalom la favoritissima americana Mikaela Shiffrin. Per Brignone è la prima medaglia d’oro in carriera ai Mondiali di sci alpino, nonchè primo oro per l’Italia in combinata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata