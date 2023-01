Sull'Olympia delle Tofane la norvegese ha preceduto l'austriaca Cornelia Huetter di 30 centesimi

Ragnhild Mowinckel ha vinto il SuperG di Coppa del Mondo di Cortina. Sull’Olympia delle Tofane la norvegese ha preceduto l’austriaca Cornelia Huetter di 30 centesimi. Ancora sul podio l’azzurra Marta Bassino, terza a +0.47. Sesta Elena Curtoni, 11ma Federica Brignone.

Sofia Goggia non ha preso parte al supergigante femminile di Coppa del mondo a Cortina. La bergamasca presenta un leggero indolenzimento al ginocchio destro (non quello infortunato nel corso della scorsa stagione) e ha deciso, in accordo con la Commissione Medica FISI, di non prendere precauzionalmente il via nella gara odierna, in vista dei Mondiali francesi che inizieranno lunedi 6 febbraio.“Mi dispiace non essere in gara su una delle piste che piu’ amo e davanti a tanti tifosi che sono venuti sino a Cortina a tifare per la nostra squadra – ha dichiarato Sofia -, ma dobbiamo tenere presente che l’obiettivo stagionale è rappresentato dalle gare di Meribel in programma fra due settimane e dovremo presentarci nelle migliori condizioni. Ci rivedremo in Francia”.

