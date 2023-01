Vince slovena Stuhec. L'azzurra "soddisfatta" per la continuità

L’azzurra Elena Curtoni ha ottenuto il terzo posto nella seconda discesa libera femminile di Cortina, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La vittoria è andata alla slovena Ilka Stuhec che con il tempo di 1’04″73 ha preceduto di 26 centesimi la norvegese Kajsa Vickhoff Lie reduce da un grave infortunio. Curtoni con 1’05″07 ha preceduto di un centesimo la svizzera Lara Gut-Behrami. La vittoria mancava alla Stuhec dal dicembre 2018, quando si impose nel superG in Val Gardena. L’Italia ha tremato per la caduta di Sofia Goggia, caduta sullo Scarpadon dove si è sbilanciata su un dosso, perdendo il contatto con il terreno e fienndo quasi a ridosso delle reti. L’azzurra si è comunque rialzata ed è arrivata al traguardo salutando i tifosi.

Sull’Olympia delle Tofane, la slovena è stata letteralmente perfetta da Rumerlo al traguardo, fino a cogliere il decimo successo nel massimo circuito, terzo podio stagionale. Alle sue spalle la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, a 0”26 da Stuhec, anche lei al ritorno sul podio dopo l’infortunio patito quasi due anni fa in Val di Fassa. La valtellinese Elena Curtoni ha offerto una prestazione veramente solida, incantando dallo Scarpadon in giù con notevole velocità, mettendo in mostra discreta tecnica in una gara sicuramente molto impegnativa. La trentunenne del Centro Sportivo Esercito, ha chiuso a 34 centesimi dalla vincitrice, centrando un risultato pesantissimo anche in ottica classifica di specialità, in cui consolida la terza posizione dietro alla capolista Goggia (480 punti) e Stuhec (372). Per Curtoni si è trattato del secondo podio stagionale in discesa in Coppa del mondo, dopo la vittoria nella discesa di St. Anton, undicesimo in carriera tra discesa e supergigante.

Quarte ex aequo la norvegese Ragnhild Mowinckel e la ticinese Lara Gut-Behrami, ad un centesimo da Curtoni, davanti all’altra elvetica Priska Nufer, quinta a 0”37, e la statunitense Mikaela Shiffrin, sesta a 39 centesimi, con le migliori atlete racchiuse davvero in un fazzoletto. Non ha terminato la sua prova Sofia Goggia: la campionessa bergamasca, aveva messo in mostra una buonissima velocità al pari di Stuhec, ma ha pagato un errorino su un dosso all’uscita del Rumerlo, che l’ha fatta cadere, senza però conseguenze. Spazio tra le prime venti per una discreta Laura Pirovano, diciassettesima a 0”87, mentre hanno terminato in zona punti Nicol Delago 21esima e Nadia Delago 24esima. Appena fuori dalla trentesima posizione Elena Dolmen 32esima, Karoline Pichler 34esima e Teresa Runggaldier 41esima. Out anche Monica Zanoner.

Curtoni, soddisfatta, sono anni che inseguo questa continuità

“I centesimi in questi sport vanno e vengono. Sono soddisfatta, sto riuscendo a consolidare la mia sciata, sono anni che inseguo questa continuità e mi sto divertendo”. Così l’azzurra Elena Curtoni, a Raidue, dopo la seconda discesa libera di Cortina, valida per la Coppa del Mondo, dove ha ottenuto il terzo posto dietro la slovena Ilka Stuhec e la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (reduce da un grave infortunio) precedendo di un centesimo la svizzera Lara Gut-Behrami.

