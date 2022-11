Sono 'Les Phryges', piccoli berretti frigi vestiti di rosso, bianco e blu

(LaPresse) Svelate le mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Sono ‘Les Phryges’, piccoli berretti frigi che rappresentano libertà, inclusività e capacità delle persone di sostenere cause significative. Sono vestite di rosso, bianco e blu, con il logo dorato di Parigi 2024 sul petto. NO RESALE – USE WITHIN 30 DAYS

