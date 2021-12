Per la prima volta l'inaugurazione sarà gratuita: prevista la presenza di 600 mila spettatori

(LaPresse) Si svolgerà lungo il fiume Senna la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo ha annunciato Tony Estanguet, presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi, spiegando che la cerimonia prenderà il via dal Ponte d’Austerlitz, ai piedi della Biblioteca François-Mitterrand, dove i 10.500 partecipanti fra atleti, allenatori e staff, in rappresentanza di 206 delegazioni, si imbarcheranno su 160 chiatte che discenderanno la Senna fino al Ponte d’Iéna. Lungo il percorso della sfilata saranno disseminati 80 maxi-schermi e si prevede la presenza di 600 mila spettatori sulle rive del fiume per assistere a quello che si annuncia uno spettacolo mozzafiato.

