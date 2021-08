Nuovo record per la spedizione olimpica: una medaglia vinta ogni giorno di gara. Alle 13 la cerimonia di chiusura con Jacobs portabandiera

E’ arrivata la medaglia numero 40 per l’Italia nell’ultima giornata dei Giochi Olimpici. Le Farfalle azzurre conquistano il bronzo nella finale di ginnastica ritmica chiudendo al terzo posto dietro a Bulgaria, oro, e Russia, argento. La spedizione olimpica centra un altro record: l’Italia porta non solo a casa il bottino più ricco di sempre, ma riesce anche a vincere almeno una medaglia tutti i giorni di gara. In tutto nel medagliere azzurro ci sono 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. Alle 13 ora italiana la cerimonia di chiusura di Tokyo 2020, il nostro portabandiera sarà Marcell Jacobs. E oggi si è corsa anche la maratona col trionfo del campione olimpico in carica, il kenyano Eliud Kipchoge, 20esimo il primo azzurro in gara Faniel.

Malagò: “Medaglia ‘Farfalle’ suggello a edizione storica”

“L’Italia Team vola alto, come le Farfalle. Splendido bronzo nell’All Around #RhythmicGymnastics e 40ª medaglia a Tokyo 2020. Grazie alle campionesse guidate da Emanuela Maccarani che ci regalano un altro primato: Italia a podio tutti i giorni. Il suggello a un’edizione storica!”. Lo scrive su twitter il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

