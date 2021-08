Foto Instagram Italia Team

Corre con 9"80, dopo aver fatto 9"84 nella qualificazione (già record): è già leggenda

Marcell Jacobs è d’oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Migliora ancora il tempo della qualificazione, con 9″80, nuovo record europeo (infranto due volte tra qualifiche e finale). Medaglia d’argento per l’americano Fred Kerley con il tempo di 9.84, bronzo per il canadese Andre de Grasse con 9.89. E’ la prima volta che un atleta italiano conquista la medaglia d’oro nella gara più prestigiosa dell’atletica leggera. Per l’Italia è la medaglia numero 27 in questa edizione delle Olimpiadi, la quarta d’oro.

“Mi sono gasato ho detto perché anche io non posso fare una cosa del genere? E lo ho fatto” così Marcell Jacobs ai microfoni di Rai 2 subito dopo la finale. Alla domanda della giornalista “Sai chi è stato l’ultimo a vincere?” risponde “Usain Bolt“. “Non sembra reale” dice lei. “E invece lo è!”. “Domani non vedo l’ora di sentire l’inno sul gradino più alto del podio”.

Il commento della vedova di Mennea

“Per me è un’emozione perché immagino la felicità di Jacobs, è una grande gioia vedere un ragazzo italiano vincere l’oro nei 100 metri. Io vedevo tutte le gare con Pietro, lui era bravissimo e commentava con grande competenza quello che vedevamo”. Così a LaPresse Manuela Olivieri, vedova di Pietro Mennea, oro olimpico a Mosca nei 200 metri. “Già la finale era un grande risultato, ma quello che è successo è ancora più bello. Pietro mi raccontava i sacrifici per arrivare all’Olimpiade, anche perché sai che poi dovrai aspettare altri quattro anni per tornare a gareggiare. La velocità è una disciplina universale come diceva lui, perché tutti possono correre e quest’oro è davvero una emozione unica”, ha aggiunto.

Mancini: “La storia siete voi”

“La storia siete voi. Fantastiche tutte le medaglie di questi Giochi Olimpici”. Così il ct della Nazionale di calcio campione d’Europa, Roberto Mancini, festeggia sui social le medaglie d’oro vinte da Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, rispettivamente nei 100 metri e nel salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Draghi si congratula con Tamberi e Jacobs

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha sentito al telefono Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs e si è congratulato con loro per gli storici ori olimpici nel salto in alto e nei cento metri. E’ quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi.

