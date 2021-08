Nel conteggio anche la medaglia certa per la coppia Tita-Banti alla vela. Sibilio ottavo nei 400 ostacoli

Missione compiuta. L’Italia raggiunge e supera il bottino complessivo di Rio 2016 e di Londra 2012. Nelle ultime due edizioni dei Giochi il team azzurro aveva conquistato 28 podi. Stavolta il traguardo, a cinque giorni dalla fine dell’Olimpiade in terra nipponica, è stato non solo eguagliato con l’argento di Vanessa Ferrari nella ginnastica ma di fatto già scavalcato dato che l’Italia è già certa della 29esima medaglia – un oro o un argento – che arriverà domani dalla vela, nel Nacra-17. L’Italia resta al momento al nono posto nel medagliere con 4 ri, 9 argenti e 15 bronzi. A guidare il medagliere è la Cina con 24 ori, 14 argenti e 13 bronzi, davanti agli usa (20-23-16) e il Giappone (17-5-9).

Sibilio chiude ottavo nei 400 ostacoli

Il norvegese Karsten Warholm ha vinto la medaglia d’oro nei 400 metri ostacoli ai Giochi di Tokyo con il nuovo record del mondo di 45″94 davanti all’americano Raj Beniamin e al brasiliano Alisson dos Santos. Ottavo posto per Alessandro Sibilio in 48″77. “Abbiamo visto una delle gare piu veloci dell’atletica. Sono tempi da semifinale dei 400 ai mondiali ma senza ostacoli – ha detto Sibilio – Ho cercato di stare insieme ai ragazzi fino al quinto ostacolo l’ho pagato nel finale ma sono contentissimo cosi. Ho fatto quasi un miracolo ad entrare ne finale e ora me la godo. Adesso pensiamo alla 4×400”.

