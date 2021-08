Sesto piazzamento nella medal race, che garantisce agli azzurri il metallo più prezioso

Medaglia storica per l’Italia nella vela alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La coppia Tita-Banti, piazzandosi sesta nella medal race, guadagna la medaglia d’oro. Una medaglia per loro era già matematicamente certa da giorni: oggi la conferma del metallo più prezioso. Erano 21 anni, da Sydney 2000, che l’Italia non saliva sul gradino più alto del podio.

Tita: “Fieri di quanto fatto”. Banti: “Premiata la nostra costanza”

“E’ stato un lavoro costruito in 5 anni. Siamo fieri di quanto abbiamo fatto. Un’emozione grandissima. Il campo di regata si adattava bene alle nostre capacità”. Così Ruggero Tita commenta ai microfoni della Rai la vittoria della medaglia d’oro nella vela nacra-17 ai Giochi di Tokyo insieme a Caterina Banti. “E’ stata premiata la nostra costanza – gli fa eco la collega – ci siamo trovati fin dall’inizio in barca. Il nostro punto di forza e che siamo super coordinati e sincronizzati. Ci sono stati anche momenti difficile ma abbiamo sempre dato il massimo”.

