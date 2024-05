Carlo Conti tra Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni

In attesa di Sanremo il conduttore sarà alla guida del programma musicale itinerante che sbarca su Rai1

Il polverone scatenato dalle polemiche sta annebbiando e ritardando le scelte dei conduttori e la stesura dei palinsesti Rai. Perfino quelli estivi non sono stati ancora completati, per non parlare poi di quelli autunnali che vanno chiusi entro i primi giorni di luglio. Il Sanremo del dopo Amadeus terrà banco ancora per molto tempo. In prima fila nel toto-conduttore c’è Carlo Conti che però non sarà solo, qualora dovesse accettare la candidatura probabilmente lo vedremo assieme ai due suoi migliori amici, i “toscanacci” Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Del resto sostituire Amadeus e Fiorello non è certo facile. Alessandro Cattelan potrebbe occuparsi del Sanremo Giovani. In attesa di Sanremo però Carlo Conti si “allenerà” conducendo ‘Tim Summer Hits’ che quest’anno lascia Rai2 e sbarca su Rai1. Ad affiancarlo Andrea Delogu che dell’evento conosce ormai ogni piccola sfumatura. Amadeus va sostituito anche ad ‘Affari Tuoi’ e lì fuori alla porta c’è già Stefano De Martino che scalda i muscoli e scalpita. L’estate riporterà in video Pino Insegno con ‘Reazione a catena’, Massimo Giletti con lo Speciale su Ustica a ridosso dell’anniversario e lo sdoganato Roberto Saviano con ‘Insider’, anche se il programma potrebbe entrare nei palinsesti autunnali. In estate Rai1 diventa il canale della musica dal vivo. Oltre a ‘Tim Summer Hits’ verrà trasmesso il concerto di Fiorella Mannoia a Caracalla e quello di Gigi D’Alessio da Piazza del Plebiscito.

I programmi del Daytime Rai

Nel daytime ‘Estate in diretta’ con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. ‘Camper in Viaggio’ sarà guidato da Lorella Boccia e Tinto, ‘Unomattina Estate’ è affidato a Greta Mauro e Alessandro Greco. Per ‘Weekly’ la coppia Carolina Rey e Fabio Gallo non teme rivali. Per quanto riguarda i programmi di Approfondimento Sabrina Bellomo e Maria Soave sono in ballottaggio per condurre ‘Agorà Estate’.

I conduttori dell’Approfondimento Rai

Ilaria Capitani torna in video alla guida di ‘Tg3 LineaNotte’, versione estiva. In autunno la conduzione tornerà a Monica Giandotti. Qualche dubbio ancora per ‘Filorosso’ che a quanto pare dopo alcune riunioni della produzione non si sarebbe trovata la quadra e la conduttrice Manuela Moreno ora sta pensando a un nuovo progetto: il Tg2 delle 20.30 che cambia volto così come lo vuole il direttore Antonio Preziosi, con studio nuovo, restyling e dopo un breve notiziario un ampio spazio dedicato agli approfondimenti che prenderanno lo spazio di ‘Tg2 Post’. Per ‘Filorosso’ invece tra i papabili c’è Federico Ruffo. In autunno si dovrà trovare un nuovo conduttore per ‘Tv Talk’ perché Massimo Bernardini lascia. C’è Mia Ceran tra le papabili. A Mediaset invece Ilary Blasi potrebbe tornare in conduzione, ma non in un reality bensì a ‘Battiti Live’ con Alvin. Il programma musicale passerà da Italia1 a Canale 5. In passato è stato condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

