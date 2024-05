Roma, 20 mag. (LaPresse) – “La Corte dei Conti Corte ha fotografato una situazione che esiste e su cui anche il governo è già intervenuto attraverso la direttiva del ministro della Pa Paolo Zangrillo sul sistema di valutazione della performance”. Così il presidente di Aran, Antonio Naddeo, commenta con LaPresse l’analisi della magistratura contabile sull’effettività del sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici, dove si evidenziano scarsa efficienza e meritocrazia nelle premialità. Il rapporto sulle amministrazioni contabili dunque, secondo Naddeo, certifica la necessità di un cambio di passo che deve partire dai vertici. “Ci vorrebbe più coraggio da parte dei dirigenti nell’affrontare sia la questione degli obiettivi sia nelle valutazioni, che naturalmente sono la cosa più complessa ma che alla fine sono ciò che rivaluta le azioni delle amministrazioni”. La Corte, nella sua analisi, “dice cose che tutti sappiamo: che il sistema di valutazione sugli obiettivi e la conseguente assegnazione dei premi è adottato quasi come un ‘adempimento legislativo’ e non coglie quello che tutti vorrebbero, a partire da chi ha scritto le norme, ossia un approccio diverso basato su obiettivi effettivamente sfidanti”. Obiettivi che dunque, spiega il presidente Aran, devono essere per definizione difficili da raggiungere andando “oltre l’ordinario”, in termini quantitativi o qualitativi. “La Corte dice questo: è inutile fare degli obiettivi light”. Inoltre, secondo la magistratura contabile “i sistemi di valutazione devono creare effettive differenziazioni ed avere uniformità nelle azioni anche se su questo io sono meno d’accordo perché poi si rischia un appiattimento al ribasso”.

