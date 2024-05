Foto Twitter Amici Ufficiale

Ancora una volta il talent show di Maria De Filippi ha saputo regalare grandissime emozioni

Sarah Toscano è la trionfatrice della 23esima edizione di Amici. La cantante 18enne di Vigevano ha fatto sua la gara battendo in finale Marisol, sua coetanea di origine brasiliana, impostasi nel circuito di danza. Ancora una volta il talent show di Maria De Filippi ha saputo regalare grandissime emozioni, grazie ad un parterre di sei finalisti capaci di incarnare, attraverso la loro indiscussa sensibilità artistica, lo spirito di un programma che si pone ancora una volta come il perfetto connubio tra competizione e amicizia. La vittoria di Sarah regala a Lorella Cuccarini il successo pieno che l’anno scorso mancò di un soffio con Angelina Mango, impostasi soltanto nel circuito canto. “Non sto ancora realizzando cosa è successo – ha detto emozionata Sarah subito dopo la proclamazione -. Sono entrata qua senza sapere niente di quello che stavo per fare, adesso sto iniziando a ripercorre tutto quello che ho fatto, e sto sollevando questa coppa e non so cosa dire. È incredibile”.

Medaglia d’argento per Marisol Castellanos, giovane ballerina capace di incantare con la potenza e l’armonia dei suoi passi di danza, nonostante qualche problema ad un ginocchio. L’ultima puntata ha visto l’eliminazione di altri giovani talenti per i quali però il percorso artistico appare comunque appena iniziato. Come il cantante e rapper napoletano Petit, sponsorizzato da Rudy Zerbi, dato per favorito dai pronostici della vigilia. Il primo a salutare la gara nell’ultima sera della stagione di Amici è stato Mida, seguito da Holden. Nel circuito della danza, Marisol ha battuto Dustin, il ballerino di origini australiane, allievo della maestra Alessandra Celentano. La vittoria di Sarah segue di appena 24 ore l’uscita del suo ep “Sarah”. La giuria composta da giornalisti di carta stampata, agenzie e siti ha riconosciuto il Premio della Critica a Marisol. Premio Speciale per la Comunicazione è andato invece a Petit. Le radio hanno invece premiato Holden, mentre il Premio Speciale Spirito Libero è andato a Dustin. Premio Spotify a Mida. È stato infine riconosciuto a tutti il Premio Keep dreaming offerto da Marlù.

