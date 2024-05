Tanti volti Rai presenti. Il ricordo commosso della figlia Stella e della moglie Giulia

“Franco aveva fede, era capace di andare controcorrente, ha scherzato anche nei momenti più seri, con gentilezza d’animo per non pesare sugli altri. Sempre lucido, mai disperato ma con dignità e forza”. Con queste parole toccanti definite ‘un balsamo’, don Walter Insero, parroco della Chiesa degli Artisti, durante l’omelia della funzione religiosa ha ricordato Franco Di Mare, scomparso nei giorni scorsi perché malato di mesotelioma.

Presenti tanti volti Rai e vip

La chiesa era gremita, tanta gente comune si è mescolata a colleghi e conduttori. Nutrita la rappresentanza dei volti Rai e dei vip, a cominciare dai vertici di Viale Mazzini, la presidente Marinella Soldi, l’ad Roberto Sergio e il dg Giampaolo Rossi, il consigliere cda Alessandro di Majo, Bruno Vespa, Alberto Matano, Serena Bortone, Michele Mirabella, Simona Sala, Claudia Mazzola, Roberto Natale, Francesco Giorgino, Enrico Varriale, Nunzia De Girolamo, Beppe Convertini, Leopoldo Mastelloni, Amedeo Goria, Valerio Rossi Albertini, Andrea Margelletti, Giorgio Assumma, Duilio Giammaria, Daniele Macheda, Federico Ruffo, Renzo Lusetti, Vira Carbone, Roberta Serdoz, Elena Sofia Ricci, Vittorio Di Trapani, Rino Barillari, Franco Bechis e tanti altri. Nei banchi delle prime file, molto vicino alla famiglia, Eleonora Daniele che non ha saputo trattenere le lacrime di commozione. Presente anche l’attore Giuseppe Fiorello, interprete nella fiction ‘L’angelo di Sarajevo’, ispirata alla storia del giornalista e all’incontro con Stella, bambina scampata alle bombe di Sarajevo, che poi diventerà sua figlia.

La commozione di Stella e Giulia

Ed è stata proprio Stella al termine della cerimonia religiosa a toccare le corde sentimentali dei presenti. “Ho vissuto veramente una vita fuori dal comune e non solo per l’inizio che conoscete. Con papà è stato un rapporto unico, diverso da tutti gli altri, che però mi ha regalato uno sguardo sul mondo, emotivo e personale. Grazie papà per la fiducia incondizionata che avevi nelle mie possibilità perché sapevi che potevo arrivare più in là e io le tracce di tutto questo le avrò dentro”. Molto toccanti anche le parole della giovane moglie Giulia rivolte a Franco Di Mare: “Mi hai insegnato ad affrontare la vita quotidiana guardandola sempre nel verso giusto, quello del bene perché Franco era il bene. Mi hai fatto diventare parte di te, mi hai coccolato, protetta, mi hai aiutato a capire i miei errori, a migliorarmi. Sei stato un compagno come si leggono nei libri belli, quelli che amavi tanto. Spero di averti fatto felice e se qualche volta non è successo perdonami. Ma io sono certa di averti fatto sempre ridere in ogni momento. Ora dovrò camminare senza te al mio fianco, senza il tuo sorriso, senza le tue prese in giro, le tue battute. Non so se ce la farò anche se sei dentro di me e lo sarai per sempre. Ti amo tanto immensamente tanto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata