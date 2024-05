Roma, 20 mag. (LaPresse) – La decisione del procuratore della Corte penale internazionale (Cpi)Karim Khan di emettere mandati di arresto per il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, e per il ministro della Difesa, Yoav Gallant è “uno scandalo” che, tuttavia, “non fermerà né me, né noi”. Lo ha detto lo stesso Netanyahu durante una riunione del partito Likud. Lo riporta Ynet.

