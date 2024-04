Il conduttore di 'Tale e Quale Show': "Mi dispiace aver perso un compagno di squadra così forte"

Carlo Conti ha commentato l’addio ufficiale di Amadeus alla Rai. “Ha fatto la scelta più giusta per lui, l’ha meditata bene. È un grande amico, un grande professionista, gli auguro ogni bene possibile e immaginabile e sono felice per lui e sono certo che abbia preso la scelta più giusta per lui”, ha detto a LaPresse il conduttore di ‘Tale e Quale Show’ e ‘I Migliori anni’. “Mi dispiace aver perso un compagno di squadra così forte“, ha aggiunto.

