Il cantante a LaPresse: "Per 'Cocktail d'Amore' sogno Carla Bruni"

Cristiano Malgioglio torna a far ballare e ad emozionare il suo pubblico. Esce in queste ore infatti l’ultimo singolo dell’istrionico performer, ‘Fernando’, destinato a diventare il tormentone dell’estate ormai alle porte. “Fernando è un brano che contiene la ‘sandunga’, parola che spesso ho usato nel programma della carissima Maria De Filippi – racconta a LaPresse -. La ‘sandunga’ è il colpo di fulmine. A Cuba la ‘sandunga’ è quel sangue che ti scorre nelle vene, e che ti fa muovere come Ricky Martin o Shakira”.

“Amore a primo orecchio” con il brano proposto da Pico

Un amore a “primo orecchio” tra Malgioglio e il brano propostogli direttamente dal presidente della Warner, Pico Cibelli: “Io avevo pronto un brano insieme al gruppo Gente de Zona, che sono stati i numeri 1 con miliardi di visualizzazioni con il brano ‘Bailando’ insieme a Erika Iglesias, ma quando poi mi ha chiamato Pico dicendomi che gli autori di ‘Fernando’ volevano che interpretassi io il loro brano, l’ho ascoltato e ho detto di sì, questo è il mio pezzo”. Nella freschezza dei suoi ritmi e le sonorità latinoamericane, divenute l’inconfondibile tratto distintivo di Malgioglio, il nuovo singolo racchiude tanti aspetti importanti legati al suo vissuto. “Nel brano cito i nomi di tutti e cinque i miei fidanzati stranieri – racconta -, però il pezzo è dedicato a Ronaldo, il calciatore. E’ un brano giocato tutto sull’ironia, con un grandissimo ritmo che fa ballare, con un ritornello che puoi cantare”.

Dopo aver presentato in anteprima un estratto del pezzo nel corso della serata finale di Amici di Maria De Filippi, nei prossimi giorni Cristiano Malgioglio inizierà la serratissima promozione. “Amo Maria, e lavorare con lei è sempre come ritrovarsi in famiglia – osserva -. Domenica andrò invece da Silvia Toffanin, una ragazza d’oro, generosa e una presentatrice meravigliosa”. Dopo l’iniziale lancio in italiano, “Fernando” sarà proposta anche in versione spagnola e portoghese, e Cristiano è al lavoro anche per una possibile traduzione in turco. Autore di alcuni tra i brani più popolari della musica leggera italiana, Malgioglio fa ancora una volta della versatilità la sua arma vincente, anche attraverso la continua collaborazione con i giovani: “Lavorare con loro mi dà gioia, mi dà allegria. Perché ti scuotono, ti fanno stare bene, e il fatto che gli autori abbiano pensato a me per interpretare ‘Fernando’ è il segno della trasversalità del mio pubblico”.

Il nuovo tomentone dell’estate dedicato a Cr7

Avendo attraversato epoche così differenti per modalità e canali d’espressione, Malgioglio – che nel 1975 fu vittima di censura con ‘L’importante è finire’, divenuta tra le pietre miliari della produzione di Mina – è convinto di una cosa: parlare d’amore, vero e sincero, è il passepartout per arrivare sempre al cuore degli ascoltatori. “Sono stato il primo a scrivere canzoni sull’omosessualità, tra i primi a parlare della libertà delle donne, ma non ho mai avuto problemi perchè i miei pezzi sono sempre stati innocenti. Quando parlo d’amore, l’amore è universale. E il “vestito” dell’ironia rende il messaggio ancora più vincente. Volgendo lo sguardo oltre, il cantautore svela un piccolo grande sogno: ascoltare il suo celebre ‘Cocktail d’amore’ interpretato dalla voce vellutata di Carla Bruni. “Carla ha già il pezzo – confessa -. Non vedo l’ora che faccia il testo. Con la sua voce così sensuale potrebbe essere davvero un grande successo”. Nell’attesa che arrivino dunque positivi riscontri dalla Francia, Malgioglio si concentra sul suo nuovo pezzo, chiamando a raccolta i suoi fans: “Preparatevi, sta arrivando ‘Fernando’. Che cosa dirà Ronaldo?”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata