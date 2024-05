Il brano celebra l'amore come un legame indissolubile che ci sostiene nel grande mosaico dell'esistenza

John Fante è il nuovo singolo degli Ex-Otago, fuori il 17 maggio per Capitol Records Italy/INRI. Già presente come bonus track esclusiva nell’edizione in vinile del loro album fresco d’uscita, Auguri, il singolo sbarca finalmente in radio e su tutte le piattaforme digitali. Sound caldo, ritmo pop e tutto lo spirito Otago: John Fante è l’abbraccio di due anime che si riconoscono reciprocamente e che si amano per intero: “quello che mi fa bruciare di te non sono gli occhi / ma la fragilità che trovo nei tuoi gesti / e la capacità di stare nei miei viaggi / che sono pure i tuoi.” Una sentita dedica che celebra l’amore come un legame indissolubile che ci sostiene nel grande mosaico dell’esistenza, costruendo un’intimità che trascende le parole e una comprensione che supera ogni ostacolo e difetto. Un amore che non conosce fine, ma solo continui inizi guidati dalla volontà di “reimparare a sopportarsi / di arrendersi / e poi di lasciarsi travolgere, di rischiare”. Ancora e ancora.

