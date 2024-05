Il cantante svizzero ha trionfato con il suo 'The Code'

La Svizzera trionfa all’Eurovision Song Contest 2024. Vince Nemo con il brano ‘The Code’, che parla del suo percorso di scoperta e accettazione di non riconoscersi in un genere specifico. “Spero che l’Eurovision possa continuare a rappresentare la pace e l’amore“, ha affermato il cantante in conferenza stampa dopo il successo alla Malmö Arena.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata