L'artista posta sui suoi social il teaser

Seconda prova dell’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, in cui Angelina Mango ha potuto rifinire la sua esibizione. L’artista ha postato sui suoi social il teaser in cui canta ‘La Noia’, il brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e che porterà sul palco della Malmö Arena. La kermesse musicale internazionale prenderà il via in Svezia martedì 7 maggio, sabato 11 la finalissima.

