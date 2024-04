Il cantautore: "Si è riaccesa una fiamma e mi ha fatto scrivere"

(LaPresse) Voglia di tornare, di raccontare un cambiamento interiore. Una volontà accompagnata da un influsso felliniano. È uscito ‘Il silenzio fa boom’, nuovo album di Renzo Rubino. “L’album – dice Rubino a LaPresse – nasce dalla necessità di tornare divertendomi. Senza pensare alle conseguenze. Mi sento un po’ un kamikaze delle idee. Ho scoperto il valore del percorso che è stato divertentissimo, ho cambiato tante cose di me”. Rubino che torna a 7 anni di distanza dal suo ultimo lavoro aggiunge: “Ho vissuto successi e fallimenti, a un certo punto c’è stata una fiamma che si è riaccesa e mi ha fatto scrivere”. Cosa c’è di Fellini nell’album? “C’è l’immaginario della copertina del disco che raffigura tutte le persone che hanno realizzato questo lavoro. Un po’ ‘Amarcord’. Fellini amava raccontare le peculiarità dei personaggi, le persone vive. Così ho fatto anch’io. In questo lavoro ho parlato delle persone a me vicine rendendole caricaturali. In copertina c’è per esempio don Martino che ha fatto parte del disco perché ha benedetto tutta la banda”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata