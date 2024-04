Sul palco del Circo Massimo quasi certa la presenza di Tananai

Si comincia a delineare l’elenco dei big partecipanti che si esibiranno il Primo Maggio nel tradizionale Concertone che quest’anno si terrà al Circo Massimo e non in piazza San Giovanni. A un passo dalla conferma il nome del rapper napoletano Geolier, protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo dove si piazzò secondo con il brano ‘I p’ me, tu p’ te’. Il sogno dei fan e su cui stanno lavorando gli organizzatori sarebbe quello di portare sul palco anche Ultimo, per cantare con Geolier ‘L’Ultima Poesia’, brano che i due hanno confezionato in duo e che in un mese ha scalato le classifiche.

Secondo quanto apprende LaPresse, già acquisita la partecipazione di Tananai, che si aggiunge dunque a quella dei già confermati Leo Gassmann, Achille Lauro, Coez, Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Piero Pelù e Rose Villain. Si lavora anche alla partecipazione dei Negramaro, di Matteo Paolillo e Loredana Bertè.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata