‘Stuntman’ è una storia di resilienza, una dimostrazione di forza di fronte alle avversità che ci riserva la vita: il nuovo singolo delle Bambole Di Pezza è disponibile da venerdì 19 aprile per Nigiri / Sony Music Italy.

Le Bambole Di Pezza, pop rock band milanese di sole donne, si fanno ancora una volta portavoci dell’empowerment femminile: nel nuovo singolo la protagonista cammina a testa alta verso il ciglio del dirupo, abbracciando il rischio del salto del vuoto con un incrollabile coraggio, e sfidando la gravità senza arrendersi, con il vero spirito di uno stuntman. Le sonorità incendiarie a cui siamo da sempre abituati in questo brano si addolciscono, lasciando spazio a una ballad che conserva però la vena punk caratteristica della band milanese.

“Era da un po’ di tempo che pensavamo ad una ballad ed eccola: Stuntman. È un brano che racconta lo stato d’animo di una ragazza che subisce varie delusioni ma che nonostante ciò non si arrende, anzi diventa ancora più forte. E questo è proprio anche il messaggio che cerchiamo di trasmettere al nostro pubblico, non arrendersi mai, anche quando le cose sembrano difficili.”

Annunciate anche le nuove date del SUMMER TOUR 2024:

17/05 Prato @Prato a Tutta Birra NUOVA DATA

18/05 Roma @Orion Punk Rock Night

25/05 Corniola (FI) @Dama di Birra

31/05 Bologna @Montagnola Republic NUOVA DATA

02/06 Bosa (OR) @Bosa in Rock

07/06 San Vittore Olona (MI) @Rembambeer NUOVA DATA

14/06 Castion (BL) @Sagra del Campanot

22/06 Montevecchia (LC) @Monterock NUOVA DATA

29/06 Mercato Saraceno (FC) @RiEvolution Fest NUOVA DATA

05/07 Borgo a Mozzano (LU) @Festival Borgo a Mozzano NUOVA DATA

07/07 Perugia @Umbria Che Spacca NUOVA DATA

11/07 Pinasca (TO) @TNT Fest NUOVA DATA

12/07 Bellinzona @Festival Park NUOVA DATA

13/07 Castel dell’Aquila (TR) @Da Boe Music Festival

20/07 Piateda (SO) @ Rock And Rodes

22/07 Campiano (RA) @Rumâgna Unite

26/07 Codisotto (RE) @FDB Festival NUOVA DATA

31/07 Malpaga (BG) @Malpaga Sounds Music Festival

30/08 Riofreddo (RM) @In Vino Veritas NUOVA DATA

