Esce il disco del cantautore romano accompagnato al piano dal comico barese

“E’ un’esperienza nuova che ci coinvolge molto, un lavoro ‘pasticciato'”. Esce venerdì 12 aprile l’attesissimo album di Francesco De Gregori e Checco Zalone dal titolo ‘Pastiche’, anticipato lo scorso 5 aprile dal singolo ‘Giusto o sbagliato’. L’album è stato presentato dai due artisti in uno showcase esclusivo alla Santeria Toscana di Milano, in cui oltre ad alcuni pezzi del disco (tra cui ‘Buonanotte Fiorellino’, ‘Alejandro’ e ‘Rimmel’, ndr) hanno anche regalato due fuori programma applauditissimi: ‘Generale’ di De Gregori e ‘I uomini sessuali’ di Zalone. “Il disco nasce da un impulso sincero di confrontare la mia voce con il piano di Checco. Non c’era voglia o necessità di stupire o fare scoop, ci siamo soltanto incontrati per fare musica”, ha raccontato De Gregori. “Noi siamo amici, una delle poche che ho nel mono dello spettacolo, così tra una cacio e pepe e una carbonara a casa sua, lui è un cuoco bravissimo, mi blandiva e riempiva di complimenti mentre suonavo il suo piano. E’ stata una marachella”, ha aggiunto Zalone. I due artisti si esibiranno in due date alle Terme di Caracalla di Roma il 5 e il 9 giugno con ‘De Gregori Zalone – Voce e piano (& band)’.

