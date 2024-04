Giovedì alle 21:30 presso l'Auditorium Novecento

Sarà presentato giovedì 11 aprile alle 21:30 presso l’Auditorium Novecento di Napoli il disco d’esordio del giovane violinista e compositore partenopeo Alfredo Pumilia. Si chiama ‘Miradois’ ed è uscito lo scorso 29 marzo con l’etichetta Liburia Records.

L’album

Registrato proprio presso “Auditorium Novecento” a Napoli, Miradois è il nome di una strada del centro di Napoli, che parte dal Rione Sanità per arrampicarsi sulla collina di Capodimonte. Sulle origini di questo nome, all’apparenza poco ‘partenopeo’, una delle interpretazioni semantiche più accreditate è quella per cui durante l’occupazione spagnola della città, intorno al XVI secolo, questo luogo venisse chiamato “Mira todos”, luogo da cui, innalzandosi dal cuore della città, riesce a vedersi tutto. Ecco che questa collina tra i vicoli della città fa da invito ad esplorare, osservare oltre la superficie, a scrutare oltre i confini spesso imposti dall’esterno. Miradois è un ritratto sonoro che abbraccia le molteplici inclinazioni ed esperienze del suo compositore, Alfredo Pumilia. Attraverso un viaggio che unisce le radici della musica turca, greca, flamenco, jazz e prog, così esplorando le connessioni profonde tra culture distanti e creando un ponte che va oltre le barriere geografiche e temporali.

I musicisti

A rendere unico l’album, è stato la fondamentale e indispensabile partecipazione di musicisti eccelsi del panorama napoletano e non solo:

Roberto Porzio: Pianoforte-Synth

Paolo Petrella: Basso

Giuseppe Donato: Batteria

Salvio La Rocca: percussioni,

e gli ospiti:

Peppe Frana: Oud

Francesco DI Cristofaro: duduk

Sergio Dileo: Clarinetto

Alessandro Morlando: Sax-Chitarra elettrica

Alessandro de Carolis: Flauti

Pasquale Ruocco: Chitarra Flamenca

Valerio Middione: Chitarra elettrica-effetti-Mix

Le esperienze di viaggio in luoghi come Grecia, Turchia, Iraq, Andalusia, unite alle antiche origini tunisine e alle solide radici napoletane del compositore si traducono nel caleidoscopio musicale di questo disco. Con Miradois, Alfredo Pumilia invita il pubblico a unirsi a lui in questo viaggio, attraverso i suoni e le culture del Mediterraneo, celebrando la ricchezza della diversità e l’universalità della musica come linguaggio inclusivo e senza frontiere.

