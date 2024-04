Il rapper milanese di origini tunisine ha postato su Instagram uno scatto che lo ritrae nella città santa per l'Islam

Ghali ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in pellegrinaggio alla Mecca per il Ramadan. È lo stesso rapper milanese di origini tunisine a postare su Instagram una foto che lo ritrae in preghiera nella città santa per l’Islam. Nello scatto, il cantante è avvolto nel telo bianco senza cuciture, tipico dei pellegrini musulmani.

Ghali, che ha genitori tunisini, aveva già postato un messaggio sul Ramadan: “È il momento giusto che ho per vivere la gratitudine che ho per Dio, per tutta la gente che in questo Paese ha dimostrato di saper stare dalla parte giusta e grazie alla quale non mi sono sentito solo”.

