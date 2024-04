Il nuovo disco di Queen Bey il più ascoltato sulla piattaforma in un singolo giorno nel 2024

A una settimana dall’uscita il nuovo album di Beyoncé, ‘Cowboy Carter’ macina record: è il più ascoltato su Spotify in un singolo giorno nel 2024 con oltre di 87 milioni di stream e il miglior debutto per un album su Amazon Music nel 2024. La cantante del Texas ha ricevuto l’“Innovator Award” agli iHeart Radio Music Award e, con il brano “Texas Hold’em”, è la prima donna nera a raggiungere per due settimane consecutive la numero 1 della classifica Hot Country Songs di Billboard.

‘Cowboy Carter’ , prodotto dalla stessa Beyoncé, tocca diversi generi musicali ma affonda le sue radici nel country. Nel lavoro ci sono però anche sapori Rhythm & Blues, Blues, Zydeco e Black Folk in un caleidoscopio di suoni e strumenti della tradizione a stelle e strisce, dalla fisarmonica alla l’armonica, passando per la pedal steel guitar, l’organo Hammond B3 e il banjo.

Il disco vede un cast di ospiti stellare, con artisti sempre al servizio dei brani insieme a Queen Bey, come Dolly Parton, Willie Nelson, Linda Martell, Stevie Wonder, Chuck Berry, Miley Cyrus, Post Malone, Jon Batiste, Rhiannon Giddens, Nile Rodgers, Robert Randolph, Gary Clark, Jr., Willie Jones, Brittney Spencer, Shaboozey, Reyna Roberts, Tanner Adell e Tiera Kennedy.

