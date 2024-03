La cantante: "Ci vediamo il 15 giugno, marceremo per reclamare a gran voce diritti"

Annalisa sarà la madrina del Roma Pride 2024 che si terrà il 15 giugno. “Ciao Roma Pride, quest’anno compi 30 anni e io sono veramente orgogliosissima e sinceramente orgogliosissima di essere la madrina“, ha detto l’artista in un video. “Non vedo l’ora, ci vediamo il 15 giugno per la grande parata e marceremo tutti insieme per reclamare a gran voce diritti e maggiore inclusione per una società più giusta”. “La sua hit ‘Sinceramente’, un invito alla libertà, sarà l’inno della manifestazione”, hanno fatto sapere su Instagram gli organizzatori del Pride della Capitale, dando l’annuncio. “Siamo certe e certi – afferma il portavoce Mario Colamarino – che il suo apporto e il suo impegno civile per la parità dei diritti diano un importante valore aggiunto alla manifestazione contribuendo a far passare il messaggio che un paese civile e democratico non può più tollerare discriminazioni e negazioni e deve procedere sulla strada della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata