La band celebra l'anniversario con una ristampa e un tour al via il 12 marzo

I Marlene Kuntz celebrano i 30 anni di ‘Catartica’ con una ristampa in formato cd, doppio Lp e Box Deluxe in edizione limitata di quell’album, in uscita venerdì 8 marzo, e un tour al via con la data zero del 12 marzo al ‘The Cage’ a Livorno. “Per molti addetti ai lavori e per i nostri ammiratori è un disco seminale. Per certo posso dire che i Verdena furono molto attratti da Catartica. Quello che si dice su ‘Catartica’ è vero, è stato un disco importante per quella scena, in quel momento storico preciso”, ha detto il leader della band cuneese Cristiano Godano, presentando il progetto. “Saremo filologici, cercheremmo di riprodurre tutto di quel disco, gli stessi fraseggi di chitarre. Chiaramente 30 anni fa avevamo un’energia conforme a quell’età però siamo ancora energici sul palco“, ha aggiunto Godano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata