Il maxi evento organizzato a Jamnagar, in India, per il figlio dell'uomo più ricco d'Asia

Rihanna si è esibita alla festa pre-nuziale del figlio di Mukesh Ambani, l’uomo più ricco d’Asia. La popstar per un concerto esclusivo organizzato a Jamnagar, in India, e durato circa 30 minuti sarebbe stata pagata oltre otto milioni di euro. Alle nozze di Anant Ambani e Radhika Merchant sono stati invitati personaggi famosi e miliardari come Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Fink, Stephen Schwarzman, Bob Iger, Ivanka Trump e molte altre celebrità di Bollywood. Mukesh Ambani, è il nono uomo più ricco al mondo e presidente di Reliance Industries, il più grande gruppo industriale indiano e un vanta patrimonio netto di 114 miliardi di dollari.

