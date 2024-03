E' il primo composto interamente da inediti

“Ad Astra” (Epic Records/Sony Music Italy) è il titolo del nuovo album de Il Volo, il primo composto interamente da inediti, fuori da venerdì 29 marzo su tutte le piattaforme digitali e in versione fisica in 5 diversi formati. Un viaggio sonoro composto da 11 tracce che arriva dopo la partecipazione al 74esimo Festival di Sanremo con “Capolavoro“, a coronamento dei 15 anni di carriera del trio. I brani di Ad Astra non mancheranno nella scaletta di Tutti Per Uno – Capolavoro, le quattro speciali serate all’Arena di Verona – prodotte da Friends & Partners – con tantissimi ospiti sul palco (9, 11, 12, 13 maggio), che saranno il preludio di 16 appuntamenti estivi nelle più suggestive venue d’Italia, e nei numerosi show che il trio farà in occasione del World Tour, in partenza a fine aprile dal Giappone.

