L'ex fotografa e modella britannica ispirò brani leggendari come 'Something' e 'Layla'

Pattie Boyd, l’ex modella e fotografa britannica che è stata moglie e musa di due leggende della musica come George Harrison ed Eric Clapton ispirando canzoni straordinarie come ‘Something’ e ‘Layla’, ha messo in vendita le lettere d’amore dell’ex Beatle e dello storico chitarrista tramite la casa d’aste Christie’s, insieme ad abiti, gioielli e altri cimeli risalenti al periodo tra gli anni ’60 e ’70. Lo ha annunciato la stessa Christie’s.

Per Boyd, George Harrison scrisse la ballata ‘Something’, uno dei brani più iconici della storia dei Beatles. La donna conobbe Clapton quando era ancora sposata con Harrison, e la passione del chitarrista per la moglie del suo amico ispirò la bellissima ‘Layla’. In seguito, quando Boyd lasciò Harrison e sposò Clapton, quest’ultimo le fece una serenata con ‘Wonderful Tonight’.

Gli oggetti in vendita

All’asta due lettere d’amore di Clapton scritte mentre Boyd era sposata con Harrison, oltre alla copertina originale dell’album “Layla and Other Assorted Love Songs” di Derek and The Dominos del 1970, un dipinto di una modella bionda che ricordava a Clapton proprio Pattie Boyd. Si stima che la copertina verrà venduta a un prezzo compreso tra 40.000 e 60.000 sterline. Ma tra i lotti ci sono anche lettere e appunti di Harrison e il testo scritto a mano della canzone ‘Mystical One’, il cui prezzo è stimato tra le 30.000 e le 50.000 sterline.

Boyd: “Momenti speciali, ma è ora di andare avanti”

“Sono felice di lasciare andare questi oggetti che ho conservato e amato per tanti anni”, ha dichiarato Boyd, 79 anni. “Questi oggetti rappresentano momenti speciali della mia vita, ma ora penso che sia giunto il momento di andare avanti e condividere ciò che ho con gli altri”. Gli oggetti sono aperti alle offerte online dall’8 al 22 marzo e saranno esposti presso la sede di Christie’s a Londra dal 15 al 21 marzo.

