Sold out al Palapartenope per il concerto a favore della popolazione palestinese

(LaPresse) Tutto esaurito al Palapartenope di Napoli per ‘Life for Gaza’, il concerto evento a sostegno della popolazione palestinese e per portare aiuti umanitari a Gaza. Domenica 25 febbraio almeno seimila persone hanno riempito l’arena napoletana per cantare e ballare sulle note di decine di artisti, che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa per sostenere gli abitanti di Gaza promossa dalla comunità palestinese della Campania e da Assopace Palestina. Da Fiorella Mannoia ai 99 Posse, da Eugenio Bennato a Enzo Gragnaniello, sono stati tanti gli artisti che si sono alternati sul palco. La somma è stata donata a Medici Senza Frontiere”. Sulla raccolta fondi ha vigilato un “comitato di garanti” formato, tra gli altri, da Luigi de Magistris, Mario Martone, padre Alex Zanotelli e Laura Morante.

