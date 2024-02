Bogdan @Chilldays Plakov

Sulle piattaforme digitali il brano presentato a Sanremo

In tantissimi hanno chiesto di poterla riascoltare e Lazza non ha deluso le aspettative: a grande richiesta ‘100 Messaggi‘ (Island Records) arriva nelle radio e sulle piattaforme digitali da martedì notte 27 febbraio all’una. Presentato in anteprima, con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Aleksander Zielinski, nella serata finale del 74esimo Festival di Sanremo sul palco dell’Ariston – lo stesso che il rapper milanese solo un anno prima aveva marchiato a fuoco con la hit 8 volte Disco di Platino Cenere – 100 Messaggi, prodotta dallo stesso Lazza, Drillionaire e Miles, ha immediatamente conquistato il pubblico.

Le barre di ‘100 Messaggi’, che portano la firma dell’inconfondibile penna di Lazza, si snodano intense e cariche di tensione emotiva, intrecciandosi a una base dove il pianoforte regna sovrano nell’intro: un inizio delicato che poi esplode in un ritornello emotional, trafitto da bassi potenti ad amplificare il ritratto vivido degli stati altalenanti che accompagnano la fine di un rapporto.100 Messaggi segna una nuova grande tappa nel percorso artistico di Lazza, confermando una volta in più la sua ineguagliabile abilità nel combinare sonorità accattivanti con testi introspettivi e di forte impatto emotivo, lasciando sperare il meglio per il nuovo progetto musicale all’orizzonte.

