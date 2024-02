Il vincitore approderà all'Eurovision

Dopo lo spoiler iniziale di Fiorello lo scorso 25 gennaio, è ufficiale: Fabrizio Biggio, volto di Viva Rai 2 con Fiorello e Mauro Casciari e de I Soliti Idioti con Francesco Mandelli, e Melissa Greta Marchetto, conduttrice televisiva e radiofonica e attualmente speaker di Virgin Radio, sono i nuovi conduttori per la finalissima di ‘Una Voce per San Marino’ che si terrà sabato 24 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso il Teatro Nuovo Dogana e in diretta su San Marino RTV (visibile sui canali 520 di SKY e 93 di tivùsat, sul canale 831 del DDT, in streaming su www.sanmarinortv.sm) e che decreterà il vincitore che rappresenterà la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a Malmoe in Svezia dal 7 all’11 maggio 2024.

La serata, organizzata da San Marino RTV e Media Evolution e trasmessa in diretta nazionale, vedrà otto artisti Emergenti e otto Big gareggiare tra loro. Una Giuria qualificata decreterà, sulla base dei meriti, liberamente e senza vincolo alcuno, l’Artista Vincitore di ‘Una voce per San Marino’, con indicazione anche del 2° e dal 3° classificato. Ospite d’onore della serata sarà Riccardo Cocciante. Questi sono i big selezionati da Media Evolution con la forte collaborazione di San Marino RTV e la Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino: Aaron Sibley; Aimie Atkinson; Jalisse; La Rua; Marcella Bella; Pago; Wlady, Corona, Ice Mc, Cameo: Dj Jad; Loredana Bertè.

A questi si aggiunge il nono partecipante ‘big’ proveniente dal Contest di Casperaki per l’intelligenza artificiale, la piattaforma di produzione musicale ibrida basata su algoritmi e intelligenza artificiale che consente ai musicisti di esprimere il proprio potenziale.

