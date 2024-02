L'artista 21enne su Instagram: "Non riesco più a fingere che vada tutto bene"

Sangiovanni ha rimandato l’uscita del suo nuovo album ‘Privacy’ e il concerto al Forum di Assago del 5 ottobre 2024. “Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo”, ha scritto il cantante 21enne su Instagram.

“Grazie a quest’esperienza” (Sanremo, ndr) “ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio”, ha detto ancora l’artista di Vicenza, precisando che sarà possibile ricevere il rimborso per l’acquisto del biglietto del concerto o del disco.

“Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come ‘lavoro’. Continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione. So che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima. Vi voglio bene”.

La confessione di Sangiovanni arriva dopo la fine di Sanremo, in cui si è posizionato al penultimo posto con il brano ‘Finiscimi’. Ma non solo, il suo messaggio a cuore aperto arriva dopo anni intensi segnati dalla vittoria nella sezione cantanti del talent ‘Amici di Maria De Filippi’, dalla pubblicazione di un EP e di un album, da vari tour e dalla partecipazione a due Festival della canzone italiana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @sangiovanni

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata